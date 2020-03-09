Сборная Украины по теннису потеряла одну строчку в рейтинге наций

Мужская сборная Украины по теннису опустилась на одну позицию в рейтинге наций после победы над командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

В обновленном рейтинге украинцы оказались на 35-м месте.

Отметим, что мировой рейтинг возглавляет Франция, следом идут Хорватия, Испания, Бельгия и США.

В 2020-м году сборной Украины предстоит сыграть еще одну матчевую встречу за право участвовать в квалификации следующего розыгрыша Кубка Дэвиса. Жеребьевка состоится 13 марта.