Сборная Украины по теннису потеряла одну строчку в рейтинге наций

Мужская сборная Украины по теннису опустилась на одну позицию в рейтинге наций после победы над командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.
В обновленном рейтинге украинцы оказались на 35-м месте.
Отметим, что мировой рейтинг возглавляет Франция, следом идут Хорватия, Испания, Бельгия и США.
В 2020-м году сборной Украины предстоит сыграть еще одну матчевую встречу за право участвовать в квалификации следующего розыгрыша Кубка Дэвиса. Жеребьевка состоится 13 марта.
Источник — Davis Cup
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