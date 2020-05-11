ЗАВАЦКАЯ: «Два раза в Каннах останавливала полиция, но меня не штрафовали»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о карантине в Каннах и своем желании сыграть на выставочном турнире во Франции.

«Я больше знаю информацию про летний Тур, который организовывает Тьерри Асьон. Я сама писала и спрашивала. Пока нет никаких деталей, он сказал, что картина будет яснее, когда мы сможем тренироваться. Патрик Муратоглу, по-моему, сам приглашает игроков на турнир, не знаю, как точно это все будет. Я общалась с агентом немного на эту тему, но ничего конкретного не знаю. Надеюсь, что получится сыграть в туре Асьона.

11 мая, думаю, все будет яснее. Здесь будет ослабление карантина, тогда удастся пообщаться с ним напрямую, а не переписываться. Говорят, что и игрокам можно будет тренироваться. Мне удалось съездить один раз на корт, потренироваться у знакомых. Я написала бумажку, что я профессиональный игрок WTA, полиция меня останавливала два раза, проверяла, но меня не штрафовали, так как я профессиональный игрок и это моя работа».- рассказала Завацкая в интервью программе «Теннис о теннисе».

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