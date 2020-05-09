ФОТО. Завацкая показала свой новый сад

Теперь мы знаем имя самого красивого садовода-любителя в Каннах

  • 09.05.2020 21:18
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ФОТО. Завацкая показала свой новый сад
© ФТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась с подписчиками фотографией, на которой она находится в оранжерее.

«Мой новый маленький сад», – написала украинская теннисистка в инстаграме.

Ранее Катарина сменила имидж. Напомним, на данный момент она находится в Каннах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My new small garden 🤣🌸🌷🍓🍅🌶🥒

Публикация от Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_)

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Источник — Instagram

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