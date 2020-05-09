ФОТО. Завацкая показала свой новый сад

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась с подписчиками фотографией, на которой она находится в оранжерее.
«Мой новый маленький сад», – написала украинская теннисистка в инстаграме.
Ранее Катарина сменила имидж. Напомним, на данный момент она находится в Каннах.
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Источник — Instagram
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