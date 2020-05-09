ФОТО. Тренер Ястремской сдал тест на коронавирус

Саша Баин, тренер Даяны Ястремской, сдал тест на коронавирус. Результат негативный.
«У меня нет и пока не было коронавируса», – сообщил Баин в инстаграме.
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Источник — Instagram
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