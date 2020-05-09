ATP пока не готова к отмене всего теннисного сезона

Сохраняют оптимизм

  • 09.05.2020 16:12
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ATP пока не готова к отмене всего теннисного сезона
© Reuters

Организация теннисистов-профессионалов ATP Tour пока не готова к таким глобальным решениям, как отмена всего сезона 2020 года, пытаясь сохранять хоть какой-то оптимизм.

Пока что теннисный сезон отменен до августа, но сами спортсмены склоняются к тому, что в ближайшее время теннис не вернется.

«Было бы глупо отменить весь сезон прямо сейчас. Никто не знает, что будет дальше, но небольшой оптимизм не помешает. Пока еще рано принимать окончательное решение».

«Нужно понять, какие далее будут ограничения на передвижения между странами, можно ли проводить матчи без болельщиков и все в таком духе», - сказал глава ATP Андреа Гауденци.

 

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Источник — Reuters

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