ФОТО. Как Свитолина пытается сжечь калории на карантине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во время карантина пытается держать себя в форме, но не может отказать себе во вкусностях.
«Пытаюсь сжечь калории перед потреблением других», – написала Элина в инстаграме.
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Источник — Instagram
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