Элина СВИТОЛИНА: «Монфис не готовит, но сам очень требовательный»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как совершенствует свои навыки в кулинарии во время карантина.

«Сейчас у меня есть время, чтобы уделить внимание приготовлению еды. Вот, например, мои родители присылают фотографии украинских блюд, и я скучаю по такой еде еще больше. Я стараюсь приготовить эти блюда тут, но многие из них трудные и требуют времени.

Готовит ли Гаэль? Нет, но сам он очень требовательный. Если что-то не настолько хорошо, как он считает, то это сразу выбрасывается. Я постоянно под большим давлением, чтобы точно все измерить, добавить специй столько, сколько нужно и не переборщить (смеется). И еще он солит все еще до того, как он пробует. Не знаю, возможно, мне стоит повесить плакат на кухне с этим правилом, что нужно сначала попробовать», – сказала Элина.

Ранее Свитолина запустила свой кулинарный блог.