Элина СВИТОЛИНА: «Монфис не готовит, но сам очень требовательный»

Украинская теннисистка рассказала, что удовлетворить аппетиты француза непросто

  • 08.05.2020 14:59
  • 325 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Монфис не готовит, но сам очень требовательный»
© Инстаграм Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как совершенствует свои навыки в кулинарии во время карантина. 

«Сейчас у меня есть время, чтобы уделить внимание приготовлению еды. Вот, например, мои родители присылают фотографии украинских блюд, и я скучаю по такой еде еще больше. Я стараюсь приготовить эти блюда тут, но многие из них трудные и требуют времени. 

Готовит ли Гаэль? Нет, но сам он очень требовательный. Если что-то не настолько хорошо, как он считает, то это сразу выбрасывается. Я постоянно под большим давлением, чтобы точно все измерить, добавить специй столько, сколько нужно и не переборщить (смеется). И еще он солит все еще до того, как он пробует. Не знаю, возможно, мне стоит повесить плакат на кухне с этим правилом, что нужно сначала попробовать», – сказала Элина.

Ранее Свитолина запустила свой кулинарный блог.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
      common_sense, 08.05.2020 15:20
    0
    борща ему навари, пампушек с чесночком, нажарь картошечки и стуши свининки. и он будет счастлив, как червяк в яблоке.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.05.2020 15:20
    0
    борща ему навари, пампушек с чесночком, нажарь картошечки и стуши свининки. и он будет счастлив, как червяк в яблоке.
    Ссылка
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