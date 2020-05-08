Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего сейчас я скучаю по турниру в Риме»

Украинская теннисистка – о своих занятиях во время карантина

  • 08.05.2020 13:57
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Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего сейчас я скучаю по турниру в Риме»
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала гостьей инстаграм-эфира с Бетани Маттек-Сэндс.
 
«В Швейцарии, где я нахожусь во время карантина, можно будет с понедельника заниматься на корте. Думаю, на следующей неделе мы попробуем поиграть. Все зависит больше от Гаэля, потому что он целый день занимается своими трансляциями, поэтому мне предстоит его убедить пойти потренироваться.
 
Больше всего сейчас я скучаю по турниру в Риме. Я обожаю Рим, начиная с еды до выступления на центральном корте. Это один из моих любимых турниров, особенно потому что я дважды там побеждала. Болельщики также добавляют атмосферы, даже когда я играла поздно ночью, все равно было много зрителей. И еще один турнир, который мне нравится, это турнир в Торонто, там много украинских болельщиков. Там всегда приятно выступать и наслаждаться игрой», – сказала Элина.

Напомним, Свитолина побеждала в Риме в сезонах 2017 и 2018.

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Источник — Большой теннис Украины

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