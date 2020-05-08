Флипкенс рассказала, почему их роман с Надалем был обречен

Третья ракетка Бельгии Кирстен Флипкенс (№77 WTA) призналась, что в юности у нее был небольшой роман с Рафаэлем Надалем.



«Мы с Надалем знаем друг друга хорошо: мы одного возраста, мы росли вместе. В 14 лет у нас был короткий роман. Но он тогда не говорил по-английски, так что мы только держались за руки и даже нормально не целовались», – призналась Кирстен.



Отметим, что Флипкенс и Надаля родились в 1986 году. В октябре 2019 года испанец вступил в брак с Марией Франсиске Перельо.