Флипкенс рассказала, почему их роман с Надалем был обречен

Третья ракетка Бельгии Кирстен Флипкенс (№77 WTA) призналась, что в юности у нее был небольшой роман с Рафаэлем Надалем.
«Мы с Надалем знаем друг друга хорошо: мы одного возраста, мы росли вместе. В 14 лет у нас был короткий роман. Но он тогда не говорил по-английски, так что мы только держались за руки и даже нормально не целовались», – призналась Кирстен.
Отметим, что Флипкенс и Надаля родились в 1986 году. В октябре 2019 года испанец вступил в брак с Марией Франсиске Перельо.
Источник — Het Nieuwsblad
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.