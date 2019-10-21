ФОТО. Как Надаль отпраздновал свою свадьбу

Опубликованы первые кадры со свадебной церемонии 33-летнего испанского теннисиста Рафаэля Надаля и его избранницы — Марии Франциски Перелло. Бракосочетание состоялось в субботу, 19-го октября, на Мальорке.
Церемония проходила в режиме секретности — гостей попросили не снимать ее на мобильные телефоны.
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