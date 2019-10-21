ФОТО. Как Надаль отпраздновал свою свадьбу

Странно динамовцев нет , а голы , в основном забивают иди бывшие или нынешние динамовцы ВаДо , по...

Крот тебе так не безразлична судба Динамо?Предполагаю аж до усирачки.

Шахтар не купляє тих кому 30+.Тим більше що має власного молодого центрбека та нещодавно купили В...

11:16 — MaxUa

Ну еще бы. Самые лучшие люди на земле. Все равнение на них. Особенно такой точке зрения способств...

11:15 — Billy Milligan

Увольняли по "просьбе коллектива". Оказалось, что не тренер был дерьмом, а коллектив.