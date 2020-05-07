Из-за пандемии коронавируса Ролан Гаррос был перенесен с мая на конец сентября-начало октября.

Организаторы турнира приняли решение признать недействительными билеты, которые уже были проданы на турнир до его переноса.

Владельцам билетов вернут деньги за аннулированные билеты.

После этого Федерация тенниса Франции заново запустит продажу билетов на турнир на новые даты.