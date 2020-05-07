Сергей СТАХОВСКИЙ: «Получил кайф от игры с Шевченко»

Сергей вспомнил, как сыграл в теннис с главным тренером сборной Украины по футболу

  • 07.05.2020 11:50
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Получил кайф от игры с Шевченко»
© Инстаграм Сергея Стаховского

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как играл в теннис с главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко.
 
«Он очень хочет, чтобы с ним играли серьезно. Андрей хочет быть лучшим во всем. Благодаря этому менталитету он достиг таких результатов.
 
Мы играли на очень быстром поле. Его подстригли и залили водой. Было интересно, весело. Шевченко заводится, он хочет. Если у него что-то не получается – он нервничает. Я получил кайф от игры», – сказал Стаховский.
 
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Источник — Трибуна

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