Сергей СТАХОВСКИЙ: «Динамо спасет структура»

Украинский теннисист рассказал, когда придут результаты команды

  • 07.05.2020 10:57
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Динамо спасет структура»
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что поможет «Динамо» выйти из крутого пике.
 
«Динамо» спасет структура. Я очень надеюсь, что в один прекрасный день Суркисы дадут детям определенные цепочки управления структурой, и они что-то построят, насмотревшись как функционируют клубы заграницей. Когда был Ребров, в «Академии Динамо» тренировали испанцы.
 
Миколенко, Цыганков, кто воспитал их? 4 года молодыми командами занимались испанцами. И результат мы сейчас видим. А через 5 лет не будет ни нового Миколенко, ни нового Цыганкова, потому что нет системы. Система – это 4-10 лет.
 
У нас, если кто-то заканчивает, – его отправляют тренировать в Академию. Какой опыт у этих тренеров? Если мне дать сейчас тренировать детей – я не имею понятия, что делать. Нужен опыт. Ты можешь быть Зиданом, Шевченко, но если не умеешь тренировать детей – без шансов», – сказал Стаховский.

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Источник — Трибуна

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