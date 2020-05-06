ФОТО 18+. Соболенко порадовала фанатов снимком топлес в честь праздника

В день своего 22-летия можно все

  • 06.05.2020 15:45
  • 2522 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО 18+. Соболенко порадовала фанатов снимком топлес в честь праздника
© Инстаграм Арины Соболенко

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в честь своего дня рождения, которое было 5 мая, порадовала подписчиков откровенным снимком.

22-летняя теннисистка немного оголила грудь, но все осталось в рамках приличия.

Напомним, на момент остановки теннисных турниров Соболенко занимала 11 строчку мирового рейтинга.

ФОТО. Горячая украинская теннисистка Даяна Ястремская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22...это вам не шуточки🎉🎊🎁

Публикация от Aryna Sabalenka 🐯 (@sabalenka_aryna)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 06.05.2020 15:53
    0
    Цікаво, чим тенісістки радоватимуть фанатів через років так 20-ть, коли можна буде взагалі усе
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.05.2020 15:53
    0
    Цікаво, чим тенісістки радоватимуть фанатів через років так 20-ть, коли можна буде взагалі усе
    Ссылка
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