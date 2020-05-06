ФОТО 18+. Соболенко порадовала фанатов снимком топлес в честь праздника

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в честь своего дня рождения, которое было 5 мая, порадовала подписчиков откровенным снимком.
22-летняя теннисистка немного оголила грудь, но все осталось в рамках приличия.
Напомним, на момент остановки теннисных турниров Соболенко занимала 11 строчку мирового рейтинга.
ФОТО. Горячая украинская теннисистка Даяна Ястремская
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.