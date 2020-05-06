ВИДЕО. Цуренко с опозданием выполнила один из главных теннисных челленджей

Украинская теннисистка Леся Цуренко немного с опозданием, но выполнила один из главных теннисных челленджей во время карантина.

Леся попробовала свои силы в набивании мяча ребром ракетки. Отметим, что ранее теннисисты набивали также и рулоном туалетной бумаги.

«Я могу лучше, честно. Надеюсь, уже скоро разрешат тренироваться на корте», – написала Цуренко в инстаграме.

ВИДЕО. Цуренко показала, как весело проводит тренировки дома