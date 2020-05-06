ВИДЕО. Цуренко с опозданием выполнила один из главных теннисных челленджей

Украинская теннисистка Леся Цуренко немного с опозданием, но выполнила один из главных теннисных челленджей во время карантина.
Леся попробовала свои силы в набивании мяча ребром ракетки. Отметим, что ранее теннисисты набивали также и рулоном туалетной бумаги.
«Я могу лучше, честно. Надеюсь, уже скоро разрешат тренироваться на корте», – написала Цуренко в инстаграме.
ВИДЕО. Цуренко показала, как весело проводит тренировки дома
I can do better I promise🤪 Hopefully will get the permission to practice soon🎾🎾🎾 Feeling really excited🤞#quarantine #stayhome #homecourt #kyiv #ukraine Я могу лучше, честно🤪😉 Надеюсь, уже скоро разрешат тренироваться на корте🤞🎾🎾🎾 #карантин #оставайтесьдома @lottosport @wilsontennis
Источник — Sport.ua
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