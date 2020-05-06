ATP и WTA собрали более 6 млн долларов для поддержки теннисистов

Деньги направят спортсменам, которые пострадали от пандемии коронавируса

  • 06.05.2020 07:02
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ATP и WTA собрали более 6 млн долларов для поддержки теннисистов
© ATP

ATP, WTA, ITF, а также турниры Большого Шлема официально подтвердили информацию о том, что для финансовой помощи игроков с низким рейтингом собрано более $6 миллионов.

В заявлении сказано, что в рамках Программы помощи планируется оказать материальную поддержку 800 игрокам. Подтверждается, что будут установлены правила отбора в рамках этой Программы, а Туры будут осуществлять надзор за распределением финансовой помощи.

«Право на участие в Программе помощи игрокам будет учитывать рейтинг игрока, а также предыдущий заработок призовых в соответствии с критериями, согласованными всеми заинтересованными сторонами».

Организации подчеркивают, что собранная на данный момент сумма составит основу Программы, при этом они надеются, что дополнительные средства будут получены благодаря добровольным пожертвованиям, аукционам и другим акциям.

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Источник — Большой теннис Украины

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