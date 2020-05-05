ВИДЕО. Джокович нарушил карантин в Испании, потренировавшись на корте

Новак Джокович проводит карантин в испанской Марбелье, и вчера опубликовал видео, на котором проводит полноценную тренировку на корте:

Тем самым серб фактически нарушил правила карантина. Со вчерашнего дня (4 мая) карантин в Испании был ослаблен, однако спортивные сооружения, за исключением тренировочных баз спортивных команд, по-прежнему должны быть закрытыми.