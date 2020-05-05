ВИДЕО. Свитолина показала, как проходит ее неделя на карантине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина записала новый танец для сервиса TikTok.

На этот раз украинка показала, как проходит ее неделя на карантине. Поначалу она занимается спортом, но с каждым днем ситуация все больше выходит из-под контроля.

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