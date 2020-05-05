ВИДЕО. Свитолина показала, как проходит ее неделя на карантине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина записала новый танец для сервиса TikTok.
На этот раз украинка показала, как проходит ее неделя на карантине. Поначалу она занимается спортом, но с каждым днем ситуация все больше выходит из-под контроля.
ВИДЕО. Свитолина готовит блины под песню Майкла Джексона
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.