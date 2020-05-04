ФОТО. Как Свитолина релаксирует на карантине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как она расслабляется во время карантина.

Элина сделала себе маску для лица и освежающий напиток.

«Расслабляющее/ленивое воскресенье сегодня (каждый день)», – написала украинка в инстаграме.

ФОТО. Монфис поделился милым снимком со Свитолиной