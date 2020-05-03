ФОТО. Монфис поделился милым снимком со Свитолиной

33-летний французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал снимок со своей девушкой, 25-летней украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
«Какие ваши три лучших сериала во время карантина?
Наши:
1. Бумажный дом
2. Последнее королевство
3. Письмо королю», — написал Монфис в Instagram.
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Источник — Instagram
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