До встречи в десятом классе. Марченко поделился архивным видео

Украинский теннисист Илья Марченко во время карантина уверенно работает над развитием своего аккаунта в инстаграме.
Наконец-то пришло время достать из архива записи, сделанные еще в школьные годы.
«Я уже 8 лет занимаюсь теннисом, мне это очень нравится. Я каждый день тренируюсь и поэтому редко бываю в школе.
Я езжу на соревнования. Каждую неделю я бываю в Днепропетровске и тренируюсь в Днепропетровске. Но кроме тенниса мне нравится играть на приставке со своим братом. Мы каждую неделю в Днепропетровске собираемся и играем чемпионаты по футболу.
Кроме приставки мне еще нравится слушать тяжелую музыку: «Rammstein», «Limp Bizkit». И так как уже год подходит к концу, хотел бы всем пожелать успешной сдачи экзаменов и до встречи в десятом классе», – сказал Марченко.
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Источник — Sport.ua
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