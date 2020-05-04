До встречи в десятом классе. Марченко поделился архивным видео

Украинский теннисист Илья Марченко во время карантина уверенно работает над развитием своего аккаунта в инстаграме.

Наконец-то пришло время достать из архива записи, сделанные еще в школьные годы.

«Я уже 8 лет занимаюсь теннисом, мне это очень нравится. Я каждый день тренируюсь и поэтому редко бываю в школе.

Я езжу на соревнования. Каждую неделю я бываю в Днепропетровске и тренируюсь в Днепропетровске. Но кроме тенниса мне нравится играть на приставке со своим братом. Мы каждую неделю в Днепропетровске собираемся и играем чемпионаты по футболу.

Кроме приставки мне еще нравится слушать тяжелую музыку: «Rammstein», «Limp Bizkit». И так как уже год подходит к концу, хотел бы всем пожелать успешной сдачи экзаменов и до встречи в десятом классе», – сказал Марченко.

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