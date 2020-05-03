Марта Костюк затроллила в инстаграме четвертьфиналиста Australian Open

Фрэнсис Тиафо очень сильно пожалел, что хотел подшутить над украинкой

  • 03.05.2020 11:40
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Марта Костюк затроллила в инстаграме четвертьфиналиста Australian Open
© WTT. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк мощно подколола американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо.

Украинка запостила в инстаграм фото с Ролан Гаррос-2018 и попросила подписчиков угадать, на каком турнире была сделана фотография.

Тиафо решил пошутить и написал, что это Уимблдон (там традиционно играют в белом - прим.). Но Марта за словом в карман не полезла:

МК: Я проверила, как ты играл в том году (вылет в первом круге - прим.), и поняла, почему ты не помнишь, какой турнир это был.
ФТ: Ха-ха, это был удар ниже пояса. Я вижу, что нашей дружбе пришел конец. 
МК: Ой, прости, Фрэнсис, я не знала, что это тебя обидит... Напиши мне после того, как ты охладишь пригоревшее место.

Отметим, что Костюк и Тиафо хорошо знакомы, они вместе выступали в команде на турнире World TeamTennis.

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Источник — Sport.ua

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