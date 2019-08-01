World Team Tennis. Команда Костюк не сумела пробиться в плей-офф

Команда «Washington Kastles», за которую в этом году выступала украинка Марта Костюк, завершила свое выступление в текущем розыгрыше показательных соревнованиях в США.

На этой неделе «вашингтонцы» потерпели поражение в двух матчевых встречах из трех (Марта Костюк проиграла в одиночном поединке Эйше Мухаммад 3-5 и в паре с Кейтлин Кристиан дуэту Мухаммад / Якшич 0-5, а также в парном матче против пары Грёнефельд / Ар. Родионова 0-5).

В своем заключительном поединке 31 июля против «Orange County Breakers» теннисисты «Washington Kastles» праздновали победу со счетом 25-15, но этот результат уже не повлиял на турнирное положение и судьбу путевок в плей-офф выставочного турнира.

Отметим, что Костюк заявлена на 60-тысячник ITF в Конкорде (США), который пройдет в 12 по 17 августа 2019 года.