Элина СВИТОЛИНА: «Спонсоры урезали 90% наших контрактов»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своих ожиданиях и опасениях во время пандемии коронавируса.

- Я живу с надеждой, но немного с опаской, потому что еще неизвестно, когда откроют границы и как все будет происходить. В один день, все-таки, вирус не испарится и это немножко пугает. Будем смотреть, какие меры будут применяться для обеспечения безопасности населения.

- Чувствуете ли вы какие-то финансовые трудности во время карантина?

- Конечно же, спонсоры поменяли условия контрактов. У нас все зависит от телетрансляций. Телевидение сейчас не транслирует спортивные турниры, поэтому 90% наших контрактов урезали. Это одна из главных проблем для всех теннисистов. Конечно, у нас иные заработки по сравнению с другими спортсменами. Люди, которые стоят в первой полусотне рейтинга, пока что чувствуют себя нормально. Но у тех, кто находится ниже первой сотни, – тяжелая ситуация. Они даже создают фонд, чтобы привлечь хоть какие-то финансы и иметь деньги хотя бы на питание.

- Есть ли у вас желание участвовать в Олимпийских играх?

- Да, конечно. Для меня большая честь выступать на Олимпиаде. Это немного специфический турнир для теннисистов. Потому что мы играем практически каждую неделю в разных странах. Там совсем другая атмосфера, чем на ОИ. На Олимпиаде ощущается, что вся страна за тобой.

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