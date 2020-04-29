СВИТОЛИНА: «Матчи без зрителей – минус для игроков. Но это шаг вперед»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказала мнение о возможности проведения теннисных матчей без зрителей.



«Конечно, это может быть одним из вариантом. Но я думаю, что для нас, как игроков, это очень тяжело, потому что фанаты оказывают огромное влияние на нашу игру. Они мотивируют нас и поддерживают, и, все-таки, мы играем для них. В трудные моменты фаны подбадривают вас, а мы получаем эту дополнительную энергию. Таким образом, с этой стороны это будет очень сложно для игрока.



Это почти то же самое, что играть в турнирах ITF. Наверняка, уровень таких поединок может быть не 100%, потому что их смотрят мало людей. Иногда настроение ухудшается, потому что играешь практически ни для кого. Но если это нужно будет сделать для безопасности, и постепенного возобновления соревнований, то я думаю, это путь вперед», – сказала Свитолина.

Ранее Свитолина не сумела пробиться в плей-офф виртуального турнира.