ФОТО. Минус зеркало. Свитолина разучилась водить на карантине

Украинская теннисистка немного не рассчитала габариты автомобиля

  • 01.05.2020 19:30
  • 813 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Минус зеркало. Свитолина разучилась водить на карантине
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разбила зеркало заднего вида на своем автомобиле. Об этом теннисистка сообщила в инстаграме.

«Когда забыла, как водить машину…», – подписала фото украинка.

ВИДЕО. Касаткина попыталась повторить зажигательный танец Свитолиной

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dozor
      Dozor, 01.05.2020 20:17
    -1
    Судя по виртуальному турниру и играть тоже !)
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности