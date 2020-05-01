ФОТО. Минус зеркало. Свитолина разучилась водить на карантине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разбила зеркало заднего вида на своем автомобиле. Об этом теннисистка сообщила в инстаграме.
«Когда забыла, как водить машину…», – подписала фото украинка.
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Источник — Instagram
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