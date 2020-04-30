ВИДЕО. Спаси свое яйцо. Новый челлендж от Марченко

Карантин заставляет спортсменов придумывать новые челленджи. Теперь свой челлендж придумал и украинский теннисист Илья Марченко.
Называется челлендж «Спаси свое яйцо»:
Ранее Марченко раскритиковал «Большую троицу» мужского тенниса.
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