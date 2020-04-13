МАРЧЕНКО: «Большая тройка неправильно использует свое влияние на теннис»

Украинский теннисист считает, что распределение призовых в этом виде спорта слишком неравномерное

  • 13.04.2020 18:26
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МАРЧЕНКО: «Большая тройка неправильно использует свое влияние на теннис»
© Open Pau Pyrénées. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко рассказал, почему у него негативное отношения к «Большой тройке» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович - прим.) мужского тенниса.

- Кто является самым сильным теннисистом в истории?
- Я не знаю, не хочу лезть в эту тему. Это все равно что спросить, кто лучше, Месси или Роналду. И нарвешься на какую-то битву. Сейчас Новак Джокович очень-очень силен, в данный момент он самый лучший.
 
- Чей стиль игры в «Большой тройке» тебе нравится больше всего?
- Мне не импонирует, мне не нравится эта «Большая тройка». Если они играют, я бы болел в их матчах за кого-то другого. В их руках большая сила и влияние на теннис, но они его использовали не так, как было бы правильно. Да, сейчас призовые какие-то подняли. Но все равно нет такого спорта, в котором было бы настолько неравномерное распределение призовых, как в теннисе. Мне кажется, в том числе, это и их вина.
 
- Какой был твой самый сложный матч за всю карьеру?
- С Сергеем Стаховским в Австралии, когда я проиграл с двух матчболов, на Уимблдоне против Аттилы Балаша.
 
- Почему тебе тяжело играть с Сергеем Стаховским?
- У него такой теннис, что не только мне тяжело с ним играть. Даже когда он не в стопроцентной форме, ему есть чем разломать игру любого. Поэтому в матче Кубка Дэвиса против Тайваня во второй день я был уверен, что ему не составит труда сбить ритм соперника.
 
- Кто твои фаворитки в женском теннисном Туре?
- Я женским теннисом не интересуюсь, а болею только за наших, – сказал Марченко в интервью «SPORT TRAVELER UA».

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Источник — Большой теннис Украины

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