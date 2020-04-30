ВИДЕО. Серена Уильямс сыграла в теннис сама с собой

38-летняя американская теннисистка Серена Уильямс развлекается во время карантина.
Серена сняла ролик для TikTok, как будто она играет в теннис сама с собой.
«Невероятное ралли и тренировочный матч. Автор сценария, режиссер, продюсер и главная звезда — Серена Уильямс», — написала теннисистка в Instagram.
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Источник — Instagram
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