Сергей СТАХОВСКИЙ: «Тренируюсь каждый день, кроме воскресенья»

Первая ракетка Украины проводит карантин в Будапеште

  • 29.04.2020 21:26
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Тренируюсь каждый день, кроме воскресенья»
© Sport.ua. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, как живет во время карантина:

«Пробыл на самоизоляции 14 дней, теперь я уже тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Один день теннис, один день общая физическая подготовка. Венгрия восприняла карантин очень серьезно. Я такого пустого Будапешта никогда в жизни не видел за 6 лет, которые я тут живу. Надеюсь, что скоро пойдут послабления.

Запрета на занятие теннисом не было. Все государственные клубы закрылись, частные остались, но с условием, что только два человека может играть на одном корте, а если корты стоят слишком близко, то только один может использоваться».

Ранее Стаховский рассказал о том, что будет с календарем нынешнего сезона.

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Источник — XSport

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