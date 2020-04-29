Сергей СТАХОВСКИЙ: «Тренируюсь каждый день, кроме воскресенья»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, как живет во время карантина:
«Пробыл на самоизоляции 14 дней, теперь я уже тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Один день теннис, один день общая физическая подготовка. Венгрия восприняла карантин очень серьезно. Я такого пустого Будапешта никогда в жизни не видел за 6 лет, которые я тут живу. Надеюсь, что скоро пойдут послабления.
Запрета на занятие теннисом не было. Все государственные клубы закрылись, частные остались, но с условием, что только два человека может играть на одном корте, а если корты стоят слишком близко, то только один может использоваться».
Ранее Стаховский рассказал о том, что будет с календарем нынешнего сезона.
Источник — XSport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.