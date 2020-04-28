Сергей СТАХОВСКИЙ: «Календарь теннисного сезона будет изменен»

Украинский теннисист Сергей Стаховский сообщил, когда может быть принято решение о возобновлении сезона и каким будет календарь турниров:

«Пока что официально сезон прекращен до 13 июля. На следующей неделе будут принимать решение о запуске, но абсолютно поменяв сезон и расположение турниров в календаре».

По информации испанских СМИ, возобновление сезона может состояться только на объединенном турнире в Цинциннати в середине августа.