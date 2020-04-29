Свитолина рассказала, сколько ей нужно будет времени, чтобы набрать форму

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о периоде времени, который потребуется для того, чтобы полноценно вернуть себя в соревновательную форму.



- Вам будет легко вернуться в теннис после карантина? Сколько времени займет набор формы: месяц, два?

- Думаю, что мне понадобится месяц, чтобы только вернуться к ударам. Поэтому потребуется намного больше времени. Но есть нюансы. У каждого игрока будет время, чтобы вернуть себе уверенность, настрой на турниры, свыкнуться с ежедневной рутиной. Думаю, что для всех это был самый длинный – по крайней мере, для большинства людей – самый длинный промежуток времени, когда они не касались ракетки, поэтому я думаю, что это займет время. Думаю, что все будут в значительной степени в одинаковом состоянии. И это хорошо.



- Вы обсуждаете текущую ситуацию и делитесь переживаниями с другими игроками?

- У нас есть совещания каждую пятницу со всеми игроками WTA. У нас есть группа WhatsApp с 10 лучшими игроками, где мы обсуждает, как мы можем помочь другим теннисисткам. Есть много вопросов, и у нас есть группа со Стивом Саймоном (генеральный директор WTA). Мы пытаемся выяснить, как лучше всего помочь игрокам и что мы можем для этого сделать.

Ранее Свитолина не сумела пробиться в плей-офф виртуального турнира.