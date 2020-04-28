Руслан КОСТЫШИН: «Буду в Колосе, пока не выгонит президент»

43-летний главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился мнением о клубе.

«Был такой момент, когда команда опережала клуб. Но сейчас все выровнялось, клуб во всем сделал большой шаг за короткое время. Я на своем месте. Пока меня не выгонит президент, я буду здесь. Я своего «ребенка» не брошу. Конечно, если не будет результата, или какие-то другие проступки, то вопросов нет. Сейчас у меня сумасшедшая поддержка и со стороны президента, и со стороны клуба», — отметил Костышин.

Костышин возглавляет «Колос» с 2014-го года.