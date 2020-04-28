Зозуля купил защитные маски и тесты на коронавирус для украинских военных

Украинский футболист испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля закупил для украинских военных защитные маски и тесты на коронавирус.

Роман Зозуля сделал репост от публика Народная Армия, в котором сказано: «Тесты на короновирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ВСУ».

Напомним, в Испании фанаты некоторых команд устроили травлю Роману Зозуле за его помощь украинским военным.