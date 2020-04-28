Зозуля купил защитные маски и тесты на коронавирус для украинских военных

Все закупленное футболистом «Альбасете» будет доставлено в подразделения ВСУ

  • 28.04.2020 13:37
  • 638 просмотров
  • 1 комментарий
Зозуля купил защитные маски и тесты на коронавирус для украинских военных
© Facebook. Роман Зозуля

Украинский футболист испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля закупил для украинских военных защитные маски и тесты на коронавирус.

Роман Зозуля сделал репост от публика Народная Армия, в котором сказано: «Тесты на короновирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ВСУ».

Напомним, в Испании фанаты некоторых команд устроили травлю Роману Зозуле за его помощь украинским военным.

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Источник — Facebook

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.04.2020 13:59
    +1
    Что тут скажешь, только
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.04.2020 13:59
    +1
    Что тут скажешь, только
    Ссылка
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