Зозуля купил защитные маски и тесты на коронавирус для украинских военных

Украинский футболист испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля закупил для украинских военных защитные маски и тесты на коронавирус.
Роман Зозуля сделал репост от публика Народная Армия, в котором сказано: «Тесты на короновирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ВСУ».
Напомним, в Испании фанаты некоторых команд устроили травлю Роману Зозуле за его помощь украинским военным.
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