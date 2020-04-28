Серия A: или турнир будет возобновлен 14 июня, или досрочный финиш

Руководство Серии А считает 14 июня последней возможной датой для возобновления чемпионата. Вместе с тем, возникла напряженность в отношении между клубами и правительством Италии.

Клубы топ-дивизиона хотят 4 недели, чтобы вернуть игроков в нормальную физическую готовность. После неофициальной встречи Совета лиги, в итальянском футболе было высказано разочарование в связи с тем, что даты перезапуска футбола до сих не обнародованы.

Источники указывают, что было предложено назначить две даты: одну для возобновления тренировок и одну для рестарта чемпионата. Однако это предложение лиги пока не поддержано правительством Италии. Изумление среди клубов также вызвано вмешательством в процесс министра спорта Винченцо Спадафора. И у команд есть сильные опасения, что последний платеж от платного телевидения, намеченный на 1 мая, не прибудет.

По информации на текущий момент, клубы Серии А решили установить дату 14 июня в качестве самого позднего момента для возобновления сезона. Если же этого не произойдет, то чемпионат Италии будет завершен досрочно.