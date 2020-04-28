ВИДЕО. Как Фалькао покер в матче с Вильярреалом оформил

28 апреля 2011 году «Порту» принимал «Вильярреал» в рамках первой встречи 1/2 финала Лиги Европы.

Гости открыли счет первыми, но во втором тайме получили пять голов, четыре из которых записал на свой счет колумбийский форвард Радамель Фалькао. Ответная встреча завершилась победой испанцев 3:2, на счету колумбийца один забитый мяч.

Отметим, что в финале Фалькао забил победный гол в ворота «Браги».

Лига Европы. Первый матч 1/2 финала

«Порту» - «Вильярреал» - 5:1

Голы: Фалькао, 49 (с пенальти), 67, 75, 90. Фредди Гуарин, 61.- Кани, 45

«Порту»: Элтон, Альваро Перейра, Кристиан Сапунару, Николас Отаменди, Роландо, Жоау Моутинью, Фредди Гуарин, (Соуза, '79), Фернандо, Халк, (Джеймс Родригес, '84), Кристиан Родригес, (Сильвестр Варела, '72), Фалькао

«Вильярреал»: Диего Лопес, Карлос Марчена, Марио Гаспар, Матео Мусаккио, Хосе Мануэль Катала, Бруно Сориано, Борха Валеро, (Вакасо Мубарак, '66), Нилмар, (Магро, '72), Сантьяго Касорла, Джузеппе Росси, Кани, (Марко Рубен, '72)

Предупреждения: Фернандо, 6. Халк, 26. Элтон, 82. - Борха Валеро, 41. Диего Лопес, 48. Хосе Мануэль Катала, 74.