ВИДЕО. Как Фалькао покер в матче с Вильярреалом оформил

Девять лет назад колумбийский форвард разрывал Лигу Европы

  • 28.04.2020 11:56
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ВИДЕО. Как Фалькао покер в матче с Вильярреалом оформил
© ФК Порту, Радамель Фалькао

28 апреля 2011 году «Порту» принимал «Вильярреал» в рамках первой встречи 1/2 финала Лиги Европы.

Гости открыли счет первыми, но во втором тайме получили пять голов, четыре из которых записал на свой счет колумбийский форвард Радамель Фалькао. Ответная встреча завершилась победой испанцев 3:2, на счету колумбийца один забитый мяч.

Отметим, что в финале Фалькао забил победный гол в ворота «Браги».

Лига Европы. Первый матч 1/2 финала

«Порту» - «Вильярреал» - 5:1
Голы: Фалькао, 49 (с пенальти), 67, 75, 90. Фредди Гуарин, 61.- Кани, 45

«Порту»: Элтон, Альваро Перейра, Кристиан Сапунару, Николас Отаменди, Роландо, Жоау Моутинью, Фредди Гуарин, (Соуза, '79), Фернандо, Халк, (Джеймс Родригес, '84), Кристиан Родригес, (Сильвестр Варела, '72), Фалькао
«Вильярреал»: Диего Лопес, Карлос Марчена, Марио Гаспар, Матео Мусаккио, Хосе Мануэль Катала, Бруно Сориано, Борха Валеро, (Вакасо Мубарак, '66), Нилмар, (Магро, '72), Сантьяго Касорла, Джузеппе Росси, Кани, (Марко Рубен, '72)
Предупреждения: Фернандо, 6. Халк, 26. Элтон, 82. - Борха Валеро, 41. Диего Лопес, 48. Хосе Мануэль Катала, 74.

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Источник — Sport.ua

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