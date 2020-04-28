ВИДЕО. Как Фалькао покер в матче с Вильярреалом оформил

28 апреля 2011 году «Порту» принимал «Вильярреал» в рамках первой встречи 1/2 финала Лиги Европы.
Гости открыли счет первыми, но во втором тайме получили пять голов, четыре из которых записал на свой счет колумбийский форвард Радамель Фалькао. Ответная встреча завершилась победой испанцев 3:2, на счету колумбийца один забитый мяч.
Отметим, что в финале Фалькао забил победный гол в ворота «Браги».
Лига Европы. Первый матч 1/2 финала
«Порту» - «Вильярреал» - 5:1
Голы: Фалькао, 49 (с пенальти), 67, 75, 90. Фредди Гуарин, 61.- Кани, 45
«Порту»: Элтон, Альваро Перейра, Кристиан Сапунару, Николас Отаменди, Роландо, Жоау Моутинью, Фредди Гуарин, (Соуза, '79), Фернандо, Халк, (Джеймс Родригес, '84), Кристиан Родригес, (Сильвестр Варела, '72), Фалькао
«Вильярреал»: Диего Лопес, Карлос Марчена, Марио Гаспар, Матео Мусаккио, Хосе Мануэль Катала, Бруно Сориано, Борха Валеро, (Вакасо Мубарак, '66), Нилмар, (Магро, '72), Сантьяго Касорла, Джузеппе Росси, Кани, (Марко Рубен, '72)
Предупреждения: Фернандо, 6. Халк, 26. Элтон, 82. - Борха Валеро, 41. Диего Лопес, 48. Хосе Мануэль Катала, 74.
📅 В этот день в 2011-м:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 28, 2020
Фалькао делает покер в матче с "Вильяреалом" ⚽️⚽️⚽️⚽️ 🔥#ЛигаЕвропы | @FCPorto pic.twitter.com/vjgIqdwVEA
Источник — Sport.ua
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