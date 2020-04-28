Черноморец может сняться с розыгрыша Первой лиги

42-летний главный тренер «Черноморца» Остап Маркевич в понедельник, 27-го апреля, объявил о том, что покидает одесский клуб.
Причина ухода Маркевича — тяжелое финансовое положение в клубе, задолженность по зарплате и весьма туманное будущее «Черноморца». Есть вероятность, что одесская команда и вовсе откажется от участия во второй части сезона в случае его возобновления грядущим летом. Официального заявления по этому поводу пока нет.
После 19-ти сыгранных туров «Черноморец» занимает 10-е место в Первой лиге Украины, имея в активе 22 очка.
Источник — Odessa Online
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