Черноморец может сняться с розыгрыша Первой лиги

42-летний главный тренер «Черноморца» Остап Маркевич в понедельник, 27-го апреля, объявил о том, что покидает одесский клуб.

Причина ухода Маркевича — тяжелое финансовое положение в клубе, задолженность по зарплате и весьма туманное будущее «Черноморца». Есть вероятность, что одесская команда и вовсе откажется от участия во второй части сезона в случае его возобновления грядущим летом. Официального заявления по этому поводу пока нет.

После 19-ти сыгранных туров «Черноморец» занимает 10-е место в Первой лиге Украины, имея в активе 22 очка.