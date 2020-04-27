Остап МАРКЕВИЧ: «С Черноморцем расстались цивилизованно. Претензий нет»

Украинский тренер рассказал, почему решил уйти из одесского клуба

  • 27.04.2020 18:49
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  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «С Черноморцем расстались цивилизованно. Претензий нет»
© ФК Черноморец. Остап Маркевич

42-летний украинский тренер Остап Маркевич рассказал о причинах ухода из одесского «Черноморца».

- В интернете пишут, что вы покидаете «Черноморец»…
- Да, это правда.

- О причинах расставания, как я понимаю, вам не хотелось бы распространяться?
- Если вы надеетесь услышать чего-то там такого, то огня не будет (улыбается). Цивилизованно расстались. Претензий к клубу нет. У меня останутся очень хорошие воспоминания об этом периоде, пусть он и получился коротким. Но такова футбольная жизнь. Я полюбил Одессу. Всем сердцем. Полюбил болельщиков, команду, стадион, на котором играли... Жизнь продолжается.

- Хорошо, тогда такой вопрос. На какой срок был рассчитан ваш контракт с «Черноморцем»?
- На три года.

- Что вам сказал отец — Мирон Богданович?
- Это наше семейное, пусть это останется между нами. Он понимает, что я уже достаточно взрослый человек.

- Карантин карантином, однако о творческих планах я все равно у вас спрошу...
- Планы? Двигаться только вперед.

Остап Маркевич возглавлял «Черноморец» с 14-го октября 2019-го года.

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 27.04.2020 19:32
    -1
    Остап, зачем ты влез в это пердивное го8но? ...спонсор руцкаго мира и жирных мАцковских попов забил нынче на футбол!
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