Остап МАРКЕВИЧ: «С Черноморцем расстались цивилизованно. Претензий нет»

42-летний украинский тренер Остап Маркевич рассказал о причинах ухода из одесского «Черноморца».
- В интернете пишут, что вы покидаете «Черноморец»…
- Да, это правда.
- О причинах расставания, как я понимаю, вам не хотелось бы распространяться?
- Если вы надеетесь услышать чего-то там такого, то огня не будет (улыбается). Цивилизованно расстались. Претензий к клубу нет. У меня останутся очень хорошие воспоминания об этом периоде, пусть он и получился коротким. Но такова футбольная жизнь. Я полюбил Одессу. Всем сердцем. Полюбил болельщиков, команду, стадион, на котором играли... Жизнь продолжается.
- Хорошо, тогда такой вопрос. На какой срок был рассчитан ваш контракт с «Черноморцем»?
- На три года.
- Что вам сказал отец — Мирон Богданович?
- Это наше семейное, пусть это останется между нами. Он понимает, что я уже достаточно взрослый человек.
- Карантин карантином, однако о творческих планах я все равно у вас спрошу...
- Планы? Двигаться только вперед.
Остап Маркевич возглавлял «Черноморец» с 14-го октября 2019-го года.
Источник — Footboom
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