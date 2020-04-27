СМИ: Остап Маркевич покинет Черноморец

Сообщается, что наставник «Черноморца» Остап Маркевич договорился с клубом о расторжении контракта, а официально об этом должны проинформировать в ближайшее время.

Маркевич возглавил одесскую команду по ходу нынешнего сезона.

«Черноморец» выступает в Первой лиге, однако чемпионат до остановки сезона проводил не слишком удачно, находясь в середине таблицы.

Ранее сообщалось о финансовых проблемах клуба, а наставник подтверждал долги по зарплате.