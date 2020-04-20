Остап МАРКЕВИЧ: «У Черноморца есть долги по зарплате с февраля»

Тренер перволигового «Черноморца» Остап Маркевич рассказал, что в клубе появились проблемы с выплатой зарплат, а также поделился задачей, которую перед ним поставило руководство.

«До февраля все деньги выплачивались вовремя и в полном объеме. Сейчас есть долги за февраль, но мы понимаем все проблемы, которые есть в футболе».

«Моя задача в команде? Выход в УПЛ и еврокубки. Сколько лет дают на еврокубки? Не знаю, но контракт у меня на 3 года», - сказал Маркевич.