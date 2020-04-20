Остап МАРКЕВИЧ: «У Черноморца есть долги по зарплате с февраля»

Наставник одесской команды рассказал о долгах по зарплате

  • 20.04.2020 13:49
  • 241 просмотр
  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «У Черноморца есть долги по зарплате с февраля»
© chernomorets.odessa.ua

Тренер перволигового «Черноморца» Остап Маркевич рассказал, что в клубе появились проблемы с выплатой зарплат, а также поделился задачей, которую перед ним поставило руководство.

«До февраля все деньги выплачивались вовремя и в полном объеме. Сейчас есть долги за февраль, но мы понимаем все проблемы, которые есть в футболе».

«Моя задача в команде? Выход в УПЛ и еврокубки. Сколько лет дают на еврокубки? Не знаю, но контракт у меня на 3 года», - сказал Маркевич.

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Источник — Трендец

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2020 14:01
    0
    Непонятный базар, просто ни о чем... Денег нет с февраля, а что, сейчас должны вдруг из ничего появиться? Что разве Климов похож на филантропа, который будет за просто так содержать более 50 человек в такое стремное время? Складывается такое впечатление, что скоро всех позовут на выход, с вещами...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2020 14:01
    0
    Непонятный базар, просто ни о чем... Денег нет с февраля, а что, сейчас должны вдруг из ничего появиться? Что разве Климов похож на филантропа, который будет за просто так содержать более 50 человек в такое стремное время? Складывается такое впечатление, что скоро всех позовут на выход, с вещами...
    Ссылка
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