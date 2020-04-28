Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча украинки на виртуальном турнире Mutua Madrid Open

  • 28.04.2020 16:47
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Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Во вторник, 28 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на виртуальном турнире от организаторов Открытого чемпионата Испании.

Во втором матче Свитолина должна была сразится против британки Йоханны Конты, но по техническим причинам матч в назначенное время не состоялся. Таким образом, этот поединок будет сыгран без трансляции.

В третьем матче Элина Свитолина сразится против Виктория Азаренко. Эта встреча состоится не ранее 19:00 по Киеву.

Отметим, что в первый соревновательный день Свитолина и Конта проиграли свои матчи румынке Соране Кырсте. Элина уступила с матчболов, а Йоханна смогла выиграть всего один розыгрыш.

Расписание дня

Группа №2. Турнирная таблица

Теннисистка М В П Г
Элина Свитолина  1 0 1 2-4
Виктория Азаренко 1 0 1 2-4
Йоханна Конта  2 1 1 4-5
Сорана Кырстя 2 2 0 7-2

М - количество сыгранных матчей, В - выигранных матчей, П - проигранных матчей, Г - разница геймов

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Источник — Sport.ua

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