ФОТО. Фанни Штоллар в купальнике предлагает сыграть в беспроигрышную игру

Венгерская теннисистка Фанни Штоллар поделилась с подписчиками горячей фотографией, на которой она позирует возле бассейна.

«Давай подбросим монетку. Орел – я твоя, решка – ты мой», – подписала фото венгерская спортсменка.

Отметим, что Штоллар занимает 357-е место в мировом рейтинге, но при этом имеет 90 тысяч подписчиков в инстаграме.

ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка Фанни Штоллар