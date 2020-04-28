ФОТО. Фанни Штоллар в купальнике предлагает сыграть в беспроигрышную игру

Венгерская теннисистка взбудоражила своих подписчиков

  • 28.04.2020 10:18
  • 798 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Фанни Штоллар в купальнике предлагает сыграть в беспроигрышную игру
© Инстаграм Фанни Штоллар

Венгерская теннисистка Фанни Штоллар поделилась с подписчиками горячей фотографией, на которой она позирует возле бассейна.

«Давай подбросим монетку. Орел – я твоя, решка – ты мой», – подписала фото венгерская спортсменка.

Отметим, что Штоллар занимает 357-е место в мировом рейтинге, но при этом имеет 90 тысяч подписчиков в инстаграме.

ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка Фанни Штоллар

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s flip a coin, heads I’m yours, tales you’re mine

Публикация от Fanny Stollar (@fannystollar)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.04.2020 10:43
    0
    я б кинув ;)
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.04.2020 10:43
    0
    я б кинув ;)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности