ФОТО. Фанни Штоллар в купальнике предлагает сыграть в беспроигрышную игру

Венгерская теннисистка Фанни Штоллар поделилась с подписчиками горячей фотографией, на которой она позирует возле бассейна.
«Давай подбросим монетку. Орел – я твоя, решка – ты мой», – подписала фото венгерская спортсменка.
Отметим, что Штоллар занимает 357-е место в мировом рейтинге, но при этом имеет 90 тысяч подписчиков в инстаграме.
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка Фанни Штоллар
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Источник — Sport.ua
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