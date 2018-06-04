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ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка Фанни Штоллар

Венгерская спортсменка успевает и к турнирам готовиться и на камеру позировать

  • 04.06.2018 11:21
  • 1468 просмотров
  • 0 комментариев
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Instagram. Фанни Штоллар
© Instagram. Фанни Штоллар

19-летняя теннисистка Фанни Штоллар пока не может похвастаться победами на крупных турнирах, но у нее очень много красивых фото.

 

Grass season 😼

Публикация от Fanny Stollar (@fannystollar)

 

Unbothered and blessed

Публикация от Fanny Stollar (@fannystollar)

 

Hold on...picture break☝🏾

Публикация от Fanny Stollar (@fannystollar)

 

make a wish⛲️

Публикация от Fanny Stollar (@fannystollar)

 

I know you want my free time 🤑

Публикация от Fanny Stollar (@fannystollar)

 

Not ur Valentine 🌹

Публикация от Fanny Stollar (@fannystollar)

 

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Источник — Instagram

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