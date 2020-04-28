Владимир ШАРАН: «Не оставляем надежд побороться за бронзу»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран считает, что чемпионат нужно закончить по спортивному принципу.



— Много матчей своей команды вы просмотрели за неполных полтора месяца?

— Мне делали выборки. Больше всего меня интересовала игра «Александрии» в обороне, действия коллектива во время еврокубковых поединков. Во второй раз очень внимательно посмотрел четвертьфинальный матч Кубка Украины против «Динамо». До сих пор не могу успокоиться, что, играя в большинстве, мы проиграли. Тренерским штабом изучили матч «Заря» — «Шахтер», поскольку в ближайшем туре, если чемпионат возобновится, мы сыграем как раз с луганчанами.



— Если чемпионат таки и не удастся закончить?

— Я не хочу в это верить. Нужно постараться доиграть, чтобы итоговые места были заняты по спортивному принципу. Практически каждая из команд хочет поправить свое положение в турнирной таблице. «Александрию» от третьего места отделяют всего шесть очков. Вроде отставание и немалое, учитывая уровень соперников в оставшейся части соревнований, но мы не оставляем надежд побороться за бронзу. Хотя с другой стороны прекрасно понимаем, что все зависит от того, как в ближайшем будущем будет складываться ситуация в Европе и в мире



— Зрители на трибуны попадут не раньше начала следующего сезона?

— Без сомнения. Рисковать нельзя. Я, к примеру, удивляюсь, как в Беларуси сейчас играют при зрителях. Здоровью людей превыше всего. Нужно эту ситуацию пережить.

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