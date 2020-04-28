Владимир ШАРАН: «Не оставляем надежд побороться за бронзу»

Главный тренер «Александрии» – о возобновлении чемпионата

  • 28.04.2020 09:59
  • 117 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Не оставляем надежд побороться за бронзу»
© ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран считает, что чемпионат нужно закончить по спортивному принципу.
 
— Много матчей своей команды вы просмотрели за неполных полтора месяца?
— Мне делали выборки. Больше всего меня интересовала игра «Александрии» в обороне, действия коллектива во время еврокубковых поединков. Во второй раз очень внимательно посмотрел четвертьфинальный матч Кубка Украины против «Динамо». До сих пор не могу успокоиться, что, играя в большинстве, мы проиграли. Тренерским штабом изучили матч «Заря» — «Шахтер», поскольку в ближайшем туре, если чемпионат возобновится, мы сыграем как раз с луганчанами.    
 
— Если чемпионат таки и не удастся закончить?
— Я не хочу в это верить. Нужно постараться доиграть, чтобы итоговые места были заняты по спортивному принципу.  Практически каждая из команд хочет поправить свое положение в турнирной таблице. «Александрию» от третьего места отделяют всего шесть очков. Вроде отставание и немалое, учитывая уровень соперников в оставшейся части соревнований, но мы не оставляем надежд побороться за бронзу. Хотя с другой стороны прекрасно понимаем, что все зависит от того, как в ближайшем будущем будет складываться ситуация в Европе и в мире
 
— Зрители на трибуны попадут не раньше начала следующего сезона?
— Без сомнения. Рисковать нельзя. Я, к примеру, удивляюсь, как в Беларуси сейчас играют при зрителях. Здоровью людей превыше всего. Нужно эту ситуацию пережить.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 28.04.2020 10:09
    0
    Заря уже почти что в Лиге Чемпионов а вот с Десной за бронзу надо вам побороться. Динамо будет пятым
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.04.2020 10:09
    0
    Заря уже почти что в Лиге Чемпионов а вот с Десной за бронзу надо вам побороться. Динамо будет пятым
    Ссылка
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