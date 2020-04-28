ШАРАН – о плюсах карантина: «Перестал курить, нормализовалось давление»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал, смогут ли украинские клубы успешно выступать после карантина.
— Сколько нужно общих тренировок, чтобы привести команду в порядок?
— Три недели. Конечно, занятия должны быть не такого характера, как на зимних сборах, более интенсивными, и очень важно, чтобы не было травматизма. Без товарищеских матчей ни один коллектив не наберет оптимальной формы. «Александрия», к примеру, хочет сыграть три-четыре товарищеских матча. Но это пока в планах, сейчас главное, чтобы вирус отступил.
— За какое время можно доиграть сезон?
— Я не просчитывал, но слышал срок в полтора месяца. Думаю, это нормально проводить по два тура в неделю. У нас есть хоть и небольшой, но еврокубковый опыт. Мы не боимся играть по два матча в неделю. Важно, чтобы та обойма футболистов, которая у нас есть, была в полном составе.
— Какой позитив вы находите в нынешней ситуации?
— Есть больше свободного времени, чтобы проанализировать пройденный путь. У меня нормализовалось давление (смеется). Во время паузы еще не выкурил ни одной сигареты, что раньше делал накануне поединка, в день матча и сразу после игры. Одним словом, поправляем здоровье. Хотя адреналина, конечно, не хватает.
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Источник — zbirna.com
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