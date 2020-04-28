ШАРАН – о плюсах карантина: «Перестал курить, нормализовалось давление»

Главный тренер «Александрии» поправляет здоровье

  • 28.04.2020 08:50
  • 302 просмотра
  • 0 комментариев
ШАРАН – о плюсах карантина: «Перестал курить, нормализовалось давление»
© ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал, смогут ли украинские клубы успешно выступать после карантина.

— Сколько нужно общих тренировок, чтобы привести команду в порядок?
— Три недели. Конечно, занятия должны быть не такого характера, как на зимних сборах, более интенсивными, и очень важно, чтобы не было травматизма. Без товарищеских матчей ни один коллектив не наберет оптимальной формы. «Александрия», к примеру, хочет сыграть три-четыре товарищеских матча. Но это пока в планах, сейчас главное, чтобы вирус отступил.

— За какое время можно доиграть сезон?
— Я не просчитывал, но слышал срок в полтора месяца. Думаю, это нормально проводить по два тура в неделю. У нас есть хоть и небольшой, но еврокубковый опыт. Мы не боимся играть по два матча в неделю. Важно, чтобы та обойма футболистов, которая у нас есть, была в полном составе.  

— Какой позитив вы находите в нынешней ситуации?
— Есть больше свободного времени, чтобы проанализировать пройденный путь. У меня нормализовалось давление (смеется). Во время паузы еще не выкурил ни одной сигареты, что раньше делал накануне поединка, в день матча и сразу после игры. Одним словом, поправляем здоровье. Хотя адреналина, конечно, не хватает.  

Читайте также: ШАРАН: «Мы готовы играть каждые три дня. Главное, чтобы все были здоровы»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности