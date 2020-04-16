ШАРАН: «Мы готовы играть каждые три дня. Главное, чтобы все были здоровы»

Главный тренер «Александрии» высказался о возобновлении сезона

  • 16.04.2020 18:43
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ШАРАН: «Мы готовы играть каждые три дня. Главное, чтобы все были здоровы»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Наставник «Александрии» Владимир Шаран оценил рассказал о состоянии команды во время карантина.

- Сначала работали в группах. Одну тренировку провели и распустили ребят домой - тех, кто живет за пределами Александрии. Остались 7 футболистов - 2 местных, Рудик и Задерака, и 5 футболистов работающих индивидуально. Расписываем программу на каждую неделю, контролируем выполнение. Помощник и врач все время на связи с ребятами. В таком режиме сейчас и работаем.

- Сезон будет проходить в сжатые сроки. Оцените конкуренцию в вашей команде по сравнению с конкурентами, «Зарей» и «Десной», и количество собственных опций на каждой позиции.
- Трудно об этом говорить. По количеству у нас достаточно игроков. Но если сравнить с «Десной», то черниговцы лучше усилились зимой. Мы - не так. Я не хотел радикально что-то менять. Команда провела хороший сезон 2019 и это было бы неправильно. Мы имели точечные усиления 3 игроками. А «Заря» уже 3-4 года, еще со времен Юрия Вернидуба, выступала этими игроками. Еще усилилась несколькими игроками. «Заря» очень прибавила в игре и после прихода Виктора Скрипника.

Мы готовы играть каждые 3 дня, главное - чтобы все были здоровы. Только в матчах сможем доказывать, кто сильнее», - сказал Шаран.

Ранее сообщалось, что «Александрия» не будет урезать зарплаты игрокам на время карантина.

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Источник — UA-Football

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