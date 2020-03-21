Александрия не будет урезать зарплаты игрокам на время карантина

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о том, как существует клуб во время карантина:

«Всех отпустили, все разъехались по домам. На базе остались тренеры и около 10 игроков: местные и иностранцы, которые не смогли вылететь. Все тренируются в индивидуальном порядке. Как и у всех: карантин, все по домам, исполняют карантинные требования.

Никаких репрессий по зарплате нет. Футболисты в этой ситуации не виноваты, никто не виноват.

Не думаю, что 3 апреля закончится карантин, дай бог, чтобы в начале мая возобновили чемпионат».

Ранее «Александрия» пожертвовала 5 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.