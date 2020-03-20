Александрия пожертвовала 5 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Клуб УПЛ «Александрия» присоединился к борьбе с коронавирусом. Клуб закупил аппаратуру для трех больниц Кировоградской области на сумму более 5 миллионов гривен.
«Удалось отыскать надежных поставщиков и приобрести для детской областной больницы столь необходимый аппарат искусственной вентиляции легких. Нам сообщили, что его уже установили. Это основное медицинское учреждение, где лечат детей со всей Кировоградщины, поэтому дополнительное оборудование всегда актуально.
Сейчас время поддерживать друг друга. Безопасность и спокойствие – это те вещи, которые нам необходимы сегодня. Будьте здоровы и берегите себя», - заявил президент клуба Сергей Кузьменко.
Источник — ФК Александрия
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Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов перечислил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен (около 10,1 млн евро), сообщает пресс-служба клуба.
«Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.
Мы не будем стоять в стороне - мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», - сказал Ахметов.
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нормалек?
Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов перечислил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен (около 10,1 млн евро), сообщает пресс-служба клуба.
«Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.
Мы не будем стоять в стороне - мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», - сказал Ахметов.
Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов перечислил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен (около 10,1 млн евро), сообщает пресс-служба клуба.
«Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.
Мы не будем стоять в стороне - мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», - сказал Ахметов.
Читай про Рината:
https://terrikon .com/posts/348964
Читай про Рината:
https://terrikon .com/posts/348964
Ринат Ахметов. Забытая биография олигарха(https://www.youtube.com/watch?v=uGnDtPgiR_8)
А к половым туалетным утехам 🤷♂️
Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов перечислил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен (около 10,1 млн евро), сообщает пресс-служба клуба.
«Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.
Мы не будем стоять в стороне - мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», - сказал Ахметов.
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