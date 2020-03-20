Александрия пожертвовала 5 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Клуб закупил аппаратуру для больниц

  • 20.03.2020 20:11
  • 548 просмотров
  • 15 комментариев
Александрия пожертвовала 5 млн гривен на борьбу с коронавирусом
© ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» присоединился к борьбе с коронавирусом. Клуб закупил аппаратуру для трех больниц Кировоградской области на сумму более 5 миллионов гривен.

«Удалось отыскать надежных поставщиков и приобрести для детской областной больницы столь необходимый аппарат искусственной вентиляции легких. Нам сообщили, что его уже установили. Это основное медицинское учреждение, где лечат детей со всей Кировоградщины, поэтому дополнительное оборудование всегда актуально.

Сейчас время поддерживать друг друга. Безопасность и спокойствие – это те вещи, которые нам необходимы сегодня. Будьте здоровы и берегите себя», - заявил президент клуба Сергей Кузьменко.

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Источник — ФК Александрия

(6 голосов)

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Комментарии
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 20.03.2020 21:54
    0
    Forever_young_13, 20.03.2020 21:33
    ДеревоКН
    Читай про Рината:
    https://terrikon .com/posts/348964
    козел тупорылый вот это смотри
    Ринат Ахметов. Забытая биография олигарха(https://www.youtube.com/watch?v=uGnDtPgiR_8)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.03.2020 21:49
    0
    Forever_young_13, 20.03.2020 21:35
    Шубное рыло. Только не тебе тявкать про комплексы
    Варя , ты зато другие комплексы имеешь , не к Динамо .
    А к половым туалетным утехам 🤷‍♂️
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.03.2020 21:48
    0
    Анатолий Маковський, 20.03.2020 21:24
    Чисто почеловециски, вам не стидно за свого президента ?(Суркиса) а які комплекси?
    Причём тут мое отношение к суркису в новости про Александрию?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.03.2020 21:35
    +1
    jekаfunny, 20.03.2020 21:03
    Комплексы у ржавых на лицо
    Шубное рыло. Только не тебе тявкать про комплексы
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.03.2020 21:33
    +1
    ДеревоКН
    Читай про Рината:
    https://terrikon .com/posts/348964
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 20.03.2020 21:24
    +3
    jekаfunny, 20.03.2020 21:03
    Комплексы у ржавых на лицо
    Чисто почеловециски, вам не стидно за свого президента ?(Суркиса) а які комплекси?
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 20.03.2020 21:13
    -1
    sidor brens, 20.03.2020 20:48
    Шахтёр не мой, но у меня на ФБ куча СМИ забито в ленту, и я слежу за новостями, в отличие от тебя.
    Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов перечислил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен (около 10,1 млн евро), сообщает пресс-служба клуба.
    «Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.
    Мы не будем стоять в стороне - мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», - сказал Ахметов.
    Особняк Les Cèdres на побережье Средиземного моря был построен в XIX столетии. Дом одно время принадлежал королю Бельгии Леопольду II.
    Украинский бизнесмен Ринат Ахметов купил виллу на Лазурном берегу во Франции стоимостью 200 млн евро. Об этом сообщает Financial Times в понедельник, 27 января
    нормалек?
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 20.03.2020 21:09
    0
    Анатолий Маковський, 20.03.2020 20:20
    Ворскла, Александрия...а где Динамо Динамо где?
    а где девочка с собачкой флекс?
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 20.03.2020 21:08
    +3
    MetalKH, 20.03.2020 20:42
    У тебя комплекс? А где твой шахтер?
    У меня нету комплекса я з Полтави і мне пофіг на Шахтер і Динамо ... Ну где Динамо Динамо где?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.03.2020 21:03
    -2
    Комплексы у ржавых на лицо
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 20.03.2020 20:58
    -3
    sidor brens, 20.03.2020 20:48
    Шахтёр не мой, но у меня на ФБ куча СМИ забито в ленту, и я слежу за новостями, в отличие от тебя.
    Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов перечислил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен (около 10,1 млн евро), сообщает пресс-служба клуба.
    «Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.
    Мы не будем стоять в стороне - мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», - сказал Ахметов.
    Так я же не тебе писал. Или ты типичный донецкий бот с десятком ников?
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 20.03.2020 20:48
    0
    MetalKH, 20.03.2020 20:42
    У тебя комплекс? А где твой шахтер?
    Шахтёр не мой, но у меня на ФБ куча СМИ забито в ленту, и я слежу за новостями, в отличие от тебя.
    Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов перечислил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен (около 10,1 млн евро), сообщает пресс-служба клуба.
    «Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.
    Мы не будем стоять в стороне - мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», - сказал Ахметов.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 20.03.2020 20:42
    -5
    Анатолий Маковський, 20.03.2020 20:20
    Ворскла, Александрия...а где Динамо Динамо где?
    У тебя комплекс? А где твой шахтер?
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 20.03.2020 20:40
    +2
    Не хило по нашим меркам.
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 20.03.2020 20:20
    -1
    Ворскла, Александрия...а где Динамо Динамо где?
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 20.03.2020 21:24
    +3
    jekаfunny, 20.03.2020 21:03
    Комплексы у ржавых на лицо
    Чисто почеловециски, вам не стидно за свого президента ?(Суркиса) а які комплекси?
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 20.03.2020 21:08
    +3
    MetalKH, 20.03.2020 20:42
    У тебя комплекс? А где твой шахтер?
    У меня нету комплекса я з Полтави і мне пофіг на Шахтер і Динамо ... Ну где Динамо Динамо где?
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 20.03.2020 20:40
    +2
    Не хило по нашим меркам.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.03.2020 21:35
    +1
    jekаfunny, 20.03.2020 21:03
    Комплексы у ржавых на лицо
    Шубное рыло. Только не тебе тявкать про комплексы
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.03.2020 21:33
    +1
    ДеревоКН
    Читай про Рината:
    https://terrikon .com/posts/348964
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 20.03.2020 21:54
    0
    Forever_young_13, 20.03.2020 21:33
    ДеревоКН
    Читай про Рината:
    https://terrikon .com/posts/348964
    козел тупорылый вот это смотри
    Ринат Ахметов. Забытая биография олигарха(https://www.youtube.com/watch?v=uGnDtPgiR_8)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.03.2020 21:49
    0
    Forever_young_13, 20.03.2020 21:35
    Шубное рыло. Только не тебе тявкать про комплексы
    Варя , ты зато другие комплексы имеешь , не к Динамо .
    А к половым туалетным утехам 🤷‍♂️
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 20.03.2020 21:48
    0
    Анатолий Маковський, 20.03.2020 21:24
    Чисто почеловециски, вам не стидно за свого президента ?(Суркиса) а які комплекси?
    Причём тут мое отношение к суркису в новости про Александрию?
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 20.03.2020 21:09
    0
    Анатолий Маковський, 20.03.2020 20:20
    Ворскла, Александрия...а где Динамо Динамо где?
    а где девочка с собачкой флекс?
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 20.03.2020 20:48
    0
    MetalKH, 20.03.2020 20:42
    У тебя комплекс? А где твой шахтер?
    Шахтёр не мой, но у меня на ФБ куча СМИ забито в ленту, и я слежу за новостями, в отличие от тебя.
    Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов перечислил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен (около 10,1 млн евро), сообщает пресс-служба клуба.
    «Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.
    Мы не будем стоять в стороне - мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», - сказал Ахметов.
    Ссылка
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