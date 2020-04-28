Алексей БЕЛИК: «Почему бы не провести матч МанСити — Реал в Украине?»

Бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о вариантах завершения текущего чемпионата Украины. В частности, о возможности доиграть его в Турции.

«Жара в Турции будет, согласен. Но ведь это не первый раз, когда футболисты играют в таком режиме. Этим летом чемпионат Европы должен был пройти в Азербайджане, и я не думаю, что там было бы прохладно. Ситуация парадоксальная, но если румыны готовы сыграть, а турки — принять граждан другой страны, почему нет? Если им это взаимовыгодно, и румынская ассоциация готова взять на себя дополнительные траты в 2 миллиона евро... Это один из вариантов решения ситуации.

А может нам стоит взять пример с Румынии? Они хотят свое первенство перенести в Турцию, а некоторые еврокубковые матчи они предложили провести у себя. Почему бы нам не пригласить к себе топ-команды и не провести условный матч «Манчестер Сити» — «Реал»? Я не считаю, что нам нужно свои клубы отправлять в Турцию. Но если у нас ситуация будет лучше, чем в Испании, Италии или Германии, почему бы не взять на себя такую ответственность? Пусть игры и прошли бы при пустых трибунах, но мы могли бы предложить руку помощи клубам», — отметил Белик.

Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 карантин в Украине был продлен до 11-го мая.