КЫРСТЯ – о победе над Свитолиной: «Купила PlayStation всего неделю назад»

Румынская теннисистка Сорана Кырстя прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в матче группового раунда виртуального турнира от организаторов Открытого чемпионата Испании.

«Я даже не осознавала, что было три матчбола, помню только один. Сказала себе: «Сорана, если ты не выиграешь это очко, ты вылетишь».

Это был невероятный камбэк, я даже сама не поверила. Очень счастлива, потому что я знаю, что Элина очень хороша в этом. Учитывая, что я купила PlayStation всего неделю назад, эта победа для меня значит очень много.

Это был приятный сюрприз. Ранее я дважды играла в четвертьфиналах настоящего турнира в Мадриде, а теперь я могу сказать, что вышла туда в третий раз. Постараюсь выйти в полуфинал хотя бы на виртуальных соревнованиях», – сказала румынка.

Отметим, что перед матчем со Свитолиной Кырстя разгромила Йоханну Конту.